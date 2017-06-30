Бывший мэр Таллинна бросил супругу и воспитывает седьмого ребенка с молодой возлюбленной

Теперь, как сообщает портал Elu24, Пальтс проживает с женщиной, которая вдвое его моложе. Вместе они воспитывают общего - для Пальтса седьмого - ребенка, который на двоих приходится седьмым.

«Да, мы разошлись с Кармен», - подтвердил слухи Тынис Пальтс и добавил, что счастлив с новой избранницей. Тем не менее, по его словам, он продолжает проживать в квартире на Тоомпеа, которая на данный момент продается.

Напомним, у Тыниса Пальтса есть два ребенка от первого брака – сын Андрус и дочь Эвелин, и четыре от второго – дочь Кярри и три сына - Карли, Тынис и Тоомас.

Имя своей новой возлюбленной Тынис называть не стал, но подтвердил, что они воспитывают ребенка.