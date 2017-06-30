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Екатерина Шаврина срочно госпитализирована после аварии

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Екатерина Шаврина и хоровой дирижер Виктор Елисеев. | ФОТО: Scanpix

В одну из столичных клиник была доставлена 74-летняя известная певица Екатерина Шаврина. Артистку забрали на скорой из дома, где у нее произошел приступ. Медики диагностировали у Екатерины Шавриной сердечное заболевание, и теперь прославленной артистке назначен курс интенсивной терапии, сообщает Dni.ru.

Отметим, что в последнее время Шаврина скорее пользуется популярностью у представителей желтой прессы, чем у любителей народной песни. Всему причина – авария, в которую она попала 21 марта 2014 года на 36-м километре автодороги Москва – Рославль. "По предварительным данным, исполнительница не справилась с управлением автомобилем Honda CR-V и выехала на полосу встречного движения, где столкнулась с машиной марки Audi А4", – уточнили в правоохранительных органах Москвы.

В автомобиле Шавриной ехали две ее сестры. Одна из них – Татьяна Мудрецова 1952 года рождения – скончалась на месте. Она находилась на пассажирском сиденье иномарки. Мудрецова была концертным директором знаменитости. Было возбуждено уголовное дело по статье 264 УК (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств). В конце 2014 года дело прекратили за примирением сторон.

Однако не тут-то было. В марте 2015 года выжившая сестра потребовала вторично привлечь артистку к уголовной ответственности. Как заявила старшая сестра Екатерины Шавриной Радиада Тунева, певица не выполнила ранее оговоренных обещаний. Представители Туневой подали жалобу на необоснованное постановление о прекращении уголовного дела в прокуратуру с просьбой отменить постановление.

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