В Сети появилось фото 37-летней Бони со всеми морщинами

На такой финт ушами Виктория пошла, чтобы пристыдить юных и глупых девушек, которые пишут ей гадости в соцсетях. Явно из зависти. Очевидно же, что Боня выглядит прекрасно, если не сказать потрясающе.

Однако все равно находятся злопыхатели, способные даже в идеальной внешности модели найти изъяны. Некоторые малолетние особы пеняют Виктории на ее возраст, обзывают старухой. Наивные девицы, видимо, думают, что они навсегда останутся юными и свежими. Ха-ха.

Боня решила раз и навсегда разобраться с хейтерами. Она опубликовала в Instagram свое правдивое изображение. Без обработки и прикрас.

"Сейчас мне 37 лет с хвостиком... Через пару лет будет 40. Эта фотография не обработана фотошопом и фильтрами. Здесь вы можете рассмотреть каждую морщинку, если желаете", – иронизирует Виктория.

Модель обратилась к тем, кому не дает покоя ее внешность. "Боня состарилась", все чаше пишете вы. Только молодухи, которые пишут, что я старуха, почему-то безвылазно сидят на моих страницах, считая каждую морщинку. А потом спрашивают советы, какими кремами им пользоваться и какой косметикой, видимо, чтоб в свои двадцать выглядеть также "старо" ", – предположила бывшая звезда "Дома-2".

Виктория постарается как можно дольше оставаться красивой. "Я буду стариться так интересно, милые молодухи, что вам и сегодня так не выглядеть, имейте в виду))) А за советами приходите, я не жадная, расскажу все секреты красоты!" – пообещала Боня, добавив красноречивые хештеги #безфотошопа, #безфильтров, #какаяесть.

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