Криштиану Роналду опубликовал фото новорожденных детей
30 июня 2017 г., 10:27
Португальский звездный футболист Криштиану Роналду опубликовал в своем Instagram фото со своими новорожденными детьми. С момент публикации трогательный снимок собрал более 2,5 млн лайков.
Близнецы по имени Ева и Мэтью родились 8 июня 2017 года от суррогатной матери на Западном побережье США.
«Я очень счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», — подписал сником Роналду.
Ранее TopNews писал, что Роналду покинул Россию и пропустил матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеть своих новорождённых детей.
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