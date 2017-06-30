Криштиану Роналду опубликовал фото новорожденных детей

Близнецы по имени Ева и Мэтью родились 8 июня 2017 года от суррогатной матери на Западном побережье США.

«Я очень счастлив, что могу держать две новые любви в моей жизни», — подписал сником Роналду.

Ранее TopNews писал, что Роналду покинул Россию и пропустил матч за третье место на Кубке конфедераций, так как хочет увидеть своих новорождённых детей.

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