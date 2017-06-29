Юрий Лоза назвал умершего экс-солиста «Иванушек» бездарностью

Российский певец Юрий Лоза высказался по поводу неожиданной кончины бывшего вокалиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева из-за стремительного ухудшения работы внутренних органов, пишет Ridus.ru.

«Что-то у них какой-то мор на коллективе. Второй солист уходит. Знаю несколько примеров, когда эстрадные артисты наплевательски относились к своему здоровью. Все время мы надеемся на авось. Жалко, когда люди ни с того ни с сего, на ровном месте сами себе наживают такие проблемы», — заявил Лоза газете «Известия».

При этом творчество группы «Иванушки International» Лоза назвал абсолютно бездарным.

«Для меня вопрос творчества связан с тем, что человек что-то сотворил. Матвиенко для них творил, Шаганов для них творил. Они исполнители. Все трое всегда были абсолютно бездарны в вопросе творчества. Это просто нормальные ребята, хорошие. Я к ним очень хорошо отношусь. Но не нужно их к творчеству примешивать. Им ставили номера, писали песни, подбирали по типажам. И Яковлева подбирали по типажам», — подчеркнул певец.

«Давайте будем откровенны, что он написал? Что он создал? Попался нужному человеку в нужное время. Мелькнул лицом, и пригодилось. Это не значит, что он что-то большое сделал. Он родился — все», — заключил Юрий Лоза.

Близкие и коллеги Яковлева с Лозой наверняка не согласны, так как уже заявили, что артист не успел воплотить в жизнь грандиозные творческие планы. «Когда мы встречались в последний раз, у него было столько хороших музыкальных начинаний. Я всегда думал, что классно, что у Олега будут такие новые песни, что он будет самостоятельно покорять мир. Я в шоке от случившегося», — рассказал журналистам бывший участник группы «Руки вверх!» Алексей Потехин.

Как сообщал «Ридус», причиной смерти бывшего вокалиста группы «Иванушки International» Олега Яковлева стало двухстороннее воспаление и отек легких, которые были вызваны циррозом печени. Накануне он был госпитализирован в критическом состоянии, а его организм подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Утром 29 июня бывший «Иванушка» скончался.

Напомним, поп-группу «Иванушки International», участником которой был Олег Яковлев, основал в 1995 году продюсер Игорь Матвиенко; сравнительно быстро она приобрела заметную популярность. Первые три года в ее состав входили Андрей Григорьев-Аполлонов, Кирилл Андреев и Игорь Сорин. В 1998 году Сорин покинул коллектив и вскоре трагически погиб, что подстегнуло общественный интерес к «Иванушкам», а на его место взяли Олега Яковлева.

В новом составе у группы вышел клип на песню «Тополиный пух», который вознес ее на вершины народной любви. Во второй половине 2000-х популярность «Иванушек International» упала, хитов стало меньше. Олег Яковлев объявил об уходе из группы в феврале 2013 года ради сольной карьеры.