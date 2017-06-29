Чем экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев делился в последний год жизни в Instagram

29 июня 2017 г., 17:05
Сегодня, 29 июня, в возрасте 47 лет скончался экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Чем он делился в "Инстаграме" с поклонниками — или как даже в последние дни не сказать ни слова о болезни, пишет Life.ru.
Тёплые денёчки, похоже, ещё не скоро... Весна холодная, ну что ж, ты обманула!! Пора-пора сбегать в тёплые края / у кого какие планы на майские?))) Нам россиянам ведь так не хватает солнца и витамина D! ☀ #олегяковлев #весна #майскиепраздники #лето #отдых #планы #spring #warm #relax #summer #sunny #солнечно