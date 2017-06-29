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Чем экс-солист «Иванушек» Олег Яковлев делился в последний год жизни в Instagram

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ФОТО: Grigoriy Sisoev/RIA Novosti

Сегодня, 29 июня, в возрасте 47 лет скончался экс-солист "Иванушек International" Олег Яковлев. Чем он делился в "Инстаграме" с поклонниками — или как даже в последние дни не сказать ни слова о болезни, пишет Life.ru.

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