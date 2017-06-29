Яковлева похоронят с Паниным

Сегодня, 29 июня, рано утром умер бывший участник группы "Иванушки International" Олег Яковлев. По разным данным, причинами смерти артиста, который несколько дней находился в реанимации, стали остановка сердца, отек легких на фоне цирроза печени, двусторонняя пневмония.

Как выяснили журналисты Life.ru, гражданская панихида состоится в ритуальном зале при больнице, в которой медики боролись за жизнь Олега. Затем тело будет кремировано, а прах захоронят на Троекуровском кладбище.

Позднее "Газета" уточнила со ссылкой на официальный Instagram-аккаунт Олега Яковлева, что прощание "с другом и артистом" состоится 1 июля в 12.00 в Троекуровском доме Некрополь.

Отметим, что на погосте покоятся многие знаменитости, такие как актеры Андрей Панин и сын Дмитрия Певцова Даниил, политик Борис Немцов и певица Валентина Толкунова.

Последние часы Олег Яковлев провел с близкими. Пресс-секретарь артиста рассказала, что врачи понимали тяжелое состояние певца, который вряд ли выкарабкается, и приняли решение пустить к нему близких. "Мы держали его за руку. Где-то в глубине души мы осознавали, что он уходит от нас, но надеялись до последнего. Хотя врачи нас уже не обнадеживали. Олег так и не пришел в сознание. Попрощаться мы не успели с ним. И самые важные слова тоже не сказали", – призналась представитель артиста.

Внезапная кончина Олега Яковлева стала для многих артистов ударом. Его бывший коллега по группе Андрей Григорьев-Апполонов назвал смерть Яковлева нелепой. "Я в шоке, соболезную друзьям, которые у него были, и всем поклонникам, которые любили его как исполнителя песен группы "Иванушек International". Это нелепая смерть", – заявил артист в недавнем интервью.