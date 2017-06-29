Рианна закрутила роман с миллиардером из Саудовской Аравии

Жизнь знаменитостей всегда на виду – не успела Рианна обзавестись новым возлюбленным, как издание Daily Mail уже опубликовало их совместные фотографии, пишет Ivona.

Певица и ее друг нежились в бассейне одного из отелей Испании, где провели несколько дней в компании друг друга.

Как выяснилось, новый парень Рианны – арабский миллиардер, наследник компании Toyota Хассам Джамиль.

Он является заместителем президента и вице-председателем совета директоров компании Abdul Latif. Компания принадлежит его семье и является одной из крупнейших в мире.

По данным журнала Forbes за 2016 год, состояние семьи Джамиля оценивается в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее у Хассама был короткий роман с моделью Наоми Кэмпбелл - в июле 2016-го их видели вместе на фестивале в Лондоне. Рианна же в прошлом году встречалась с рэпером Дрейком, но осенью стало известно об их расставании.