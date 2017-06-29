Украине грозит штраф за «Евровидение»

Украине грозит существенный штраф от руководства "Евровидения". Об этом говорится в заявлении Европейского вещательного союза (ЕВС), опубликованном в четверг, 29 июня. Рефератная группа "Евровидения" (руководящий орган конкурса) рекомендовал наложить штраф на Национальную общественную телерадиокомпанию Украины. Его размеры не раскрывается, пишет DW.com.

Как заявили в ЕВС, эта мера вызвана серьезными задержками при организации "Евровидения", а также отсутствием кооперации с союзом относительно участия в конкурсе российской певицы Юлии Самойловой. В результате от конкурса отвлекли внимание. Кроме того, была поставлена под угрозу репутация бренда "Евровидение", уточнили в ЕВС.

Предупреждение Первому каналу

Председатель рефератной группы Франк-Дитер Фрейлинг (Frank-Dieter Freiling) заявил, что ЕВС хочет подчеркнуть свою приверженность к ценностям музыкального конкурса "Евровидения" в качестве открытой неполитической площадки, которая объединит зрителей и всех участников. Он выразил надежду, что представители России и Украины встретятся на следующем конкурсе "Евровидения" в Португалии в обстановке дружбы, а не политической конкуренции.

Руководство "Евровидения" сделало также замечание "Первому каналу" за отказ от трансляции конкурса из Киева. Об этом заявил председатель оргкомитета "Евровидения" Франк-Дитер Фрайлинг (Frank Diete Freiling). Каких-либо иных действий в отношении телекомпании не предусмотрено.