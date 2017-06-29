Фото: ноги исхудавшей Максаковой превратились в спички

Мария Максакова с прочими жителями Украины отпраздновала День Конституции. В честь такого события оперная дива опубликовала на своей официальной страничке в социальной сети Fаcebook фотографию, на которой запечатлена в коротком желтом платье. Артистка дополнила образ голубым шарфиком и светлыми туфлями на каблуке.

"Уважаемые друзья! Поздравляю Вас с Днем Конституции Украины. Денис всегда считал, что основной закон есть главная гарантия прав и свобод гражданина", – отметила Максакова в подписи к фото.

Многочисленные поклонники, от которых не укрылись ни пикантная длина платья, ни стройные ноги артистки, рассыпались в комплиментах. "Моя Красавица!!!! Умница!!", – выразили своем мнение подписчики.

Однако не всем по нраву пришлась фотография Марии. По мнению некоторых фанатов, оперная дива настолько похудела, что ей это уже пошло во вред. В частности, ноги Максаковой сравнили со спичками. "Маша кушай там что нибудь ноги как спички стали худые – красиво, но все таки" – отметил поклонник артистки.