Не терпится узнать: что ждет разные знаки Зодиака в июле

Овен

Страстным Овнам придется столкнуться со своим прошлым. Возможно, вам предстоит встреча с бывшими одноклассниками. Или вы повстречаете людей, с которыми не виделись сто лет. Возможно и возвращение былой любви. Очень вероятно, что в июле вы встретите бывшего возлюбленного. Только не вздумайте возобновлять с ним отношения! Звезды такой союз не одобрят, пишет Esotericblog.ru.

Телец

Если вы задумали новое дело, то самое время воплотить мечты в реальность. Вселенная вам будет сопутствовать во всем. На пути будут встречаться только те люди, которые вас поймут и поддержат. Не отказывайтесь от приглашений. Возможно, на одном из мероприятий вы встретите всего будущего делового компаньона.

Близнецы

Хорошее время для того, чтобы проверить свои нервы на прочность. Попробуйте себя в каком-то экстремальном виде спорта: нырянии с аквалангом, скалолазании или верховой езде. Вам необходима небольшая встряска, которая послужит толчком к решению жизненных проблем.

Рак

Июль подарит много приятных неожиданностей: вероятно повышение по службе, премия или курортный роман. В делах сердечных Ракам в этом месяце повезет: рассчитывайте на страстный курортный роман или предложение руки и сердца. Допустимы умеренные траты «на себя любимую».

Лев

Темпераментные Львы будут вынуждены залечь на дно. В июле лучше не принимать скоропалительных решений. Ограничьте свое общение с малознакомыми людьми. Сконцентрируйтесь на себе и своих проблемах. Самое время записаться на йогу или заняться утренней пробежкой.

Дева

Июль станет прекрасным временем для восстановления пробела в знаниях. Вы давно хотели выучить английский? Тогда начните в июле, это очень благоприятная пора для получения новых знаний. Преуспеют Девы и в поиске новой работы, только не стоит откладывать это занятие на потом.

Весы

Обратите внимание на ваше психологическое состояние. 2017 уже изрядно помотал вам нервы. Займитесь восстановлением душевных сил. Сходите на массаж, слушайте умиротворяющую музыку, просто отдыхайте в тишине. Почаще устраивайте себе маленькие праздники, чтобы жизнь не превратилась в рутину.

Скорпион

Скорпионы канут в ленивое царство. Их одолеет скука и апатия. Но пугаться не стоит. Со временем усталость пройдет и Скорпионы вновь ринутся в бой. Лучше всего проводить как можно больше времени на свежем воздухе. Сеанс сна под открытым небом будет в самый раз.

Стрелец

Вы будете в центре всеобщего внимания. Ваша смекалка поможет избежать множества проблем. Не сбавляйте темпа и преждевременно не радуйтесь неожиданному успеху. Продолжайте работать, пока фарт не покинул вас.

Козерог

Вероятно знакомство в большим количеством людей. Ваш успех будет зависеть от того, насколько вы умеете стоить дружеские отношения и производить на окружающих положительное впечатление. Обратите внимание на свой внешний вид: самое время для безудержного шопинга.

Водолей

В июле настанет ваш час расплаты. Вам припомнят все ваши долги: и денежные, и супружеские. Не нарывайтесь на конфликты и постарайтесь побыстрее уладить все неприятные ситуации. Водолеям настоятельно рекомендовано в июле деньгами не сорить, а отложить их на черный день.

Рыбы

Для Рыб июль пройдет весело и приятно. Никаких серьезных испытаний не предвидится. Самое время заняться личной жизнью, поэтому не сидите дома. Для творческих людей настало золотое время, все начинания будут иметь блестящий финал.

Июльский гороскоп сулит почти всем знакам зодиака море положительных эмоций и фейерверк впечатлений. Но радоваться свалившемуся с неба счастью следует умеренно.