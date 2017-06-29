Семь женских отмазок, чтобы не заниматься сексом

«У меня болит голова»

Честно говоря, эта фраза уже так себя дискредитировала, что мы стараемся употреблять ее как можно реже — в случаях сильной атрофии фантазии. Ну или когда у нас действительно болит голова, пишет Menscult.ua.

Твоя реакция: предложи девушке таблетку. Но если мигрени повторяются с настораживающей регулярностью, присмотрись к вашим отношениям в целом. Возможно, она так и не простила, что ты случайно сел на ее хрустального попугая.

«Я очень устала»

Ты удивишься, но самая базовая и первостепенная потребность человека — это не секс, а сон. И если девушка возвращается домой невыспавшаяся и вялая, то единственное, что она мечтает делать в постели, — это спать.

Твоя реакция: ложись спать вместе с ней, по возможности в обнимку. Так ты, даже несмотря на отсутствие этим вечером секса, сохранишь с партнершей духовный и физический контакт. Ну а кроме того, даже усталый организм нет-нет да и проснется от объятий.

«Я не испытываю с тобой оргазма, поэтому какой смысл»

Пожалуй, самая жестокая, ранящая мужское самолюбие отговорка в мире. Произнести ее вслух может лишь та девушка, которая не слишком заботится о чувствах своего мужчины (что, кстати, само по себе нехороший знак).

Твоя реакция: расставайся с девушкой. Разумеется, при условии, что ты сделал все от тебя зависящее, чтобы она достигла оргазма. Потому что вечно испытывать чувство вины от того, что партнерша не может достигнуть с тобой кульминации, довольно неприятно. Тем более что она использует этот аргумент как отказ от секса. Между прочим, есть масса женщин, которые не испытывают оргазма с мужчинами, но при этом получают удовольствие от процесса.

«Я чувствую себя толстой»

Женщины крайне требовательны к своему внешнему виду. И им кажется, что мужчины такие же, даже несмотря на то, что ты полгода не замечал, что твоя девушка сделала пирсинг в носу и перекрасила брови в цвет морской волны. Любое несовершенство своего тела, будь то лишние 250 граммов или нератифицированные волоски на ногах, мы воспринимаем как противопоказание к сексу. Да-да, а страдаешь, разумеется, ты.

Твоя реакция: постоянно убеждай девушку в том, что она прекрасна. И вообще, забудь понятие «конструктивная критика», когда оказываешься вблизи своей девушки. Если, разумеется, планируешь в ближайшее время заниматься сексом.

«Ты постоянно требуешь от меня секса, мне это надоело»

Либо ты и правда обладаешь ненасытным темпераментом, либо ты единственный инициатор секса в вашей паре. Такой односторонний энтузиазм делает твою партнершу пассивной и капризной.

Твоя реакция: на время ослабь свои притязания и изобрази равнодушие к плотским забавам. Так у девушки появится стимул тебя соблазнить. Брось ей вызов.

«Мы всегда делаем одно и то же»

Даже если у вас, как у устоявшейся пары, есть определенные схемы и расписание, их все-таки стоит время от времени обновлять. Поверь, в женщинах дух авантюризма и приключений развит не меньше, чем в мужчинах, и из вечера в вечер видеть над собой один и тот же потолок довольно скучно.

Твоя реакция: их масса. Игрушки для секса, ролевые игры, номер в отеле и прочие катализаторы страсти..

«Я просто не хочу»

Извини, друг, все плохо. Если девушка даже не удосуживается найти самое примитивное объяснение (смотри первый пункт) своей холодности, она уже все для себя решила. И вряд ли ты сможешь ее переубедить.

Твоя реакция: прими удар достойно, как мужчина. Прямо спроси у девушки, хочет ли она вообще продолжать отношения. А когда она уйдет, сожги все ее фотографии (правда, придется их сначала распечатать) в кастрюле! Все равно эта стерва тебя недостойна.