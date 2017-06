Это она? Звезда нулевых Нелли Фуртадо сразила мир изменившейся фигурой

Эмоциональная канадская поп-певица Нелли Фуртадо, известная всему миру по хитам I'm Like A Bird, Give It To Me, Promiscuous и совместному творчеству с Timbaland и Джастином Тимберлейком, в середине нулевых по праву считалась одной из самых ярких звезд мирового шоу-бизнеса, пишет TVNET.