Это она? Звезда нулевых Нелли Фуртадо сразила мир изменившейся фигурой

Однако в последнее время о 38-летней певице почти не говорят, а если в СМИ и появляется какая-либо информация о ней, то касается она не творчества артистки, а ее новых - уж очень увеличившихся - форм. Поклонники не узнают свою любимицу!

Vida Press

После нескольких ярких хитов Нелли Фуртадо пропала из виду, и почти десять лет о ней ничего не было слышно.

Последние несколько лет она была редкой гостьей на светских мероприятиях, появляясь на публике лишь по особым случаям, а песни вообще не записывала.

В апреле в эфире шоу Loose Women on Wednesday Нелли заявила о разрыве с мужем, кубинским звукорежиссером Демасио Кастелльном, с которым они прожили восемь лет и, собственно, ради которого, она и оставила в свое время сцену и посвятила себя семье.

Однако не так давно Нелли решила вернуться в шоу-бизнес. Она не только выпустила новый альбом, но и отправилась с ним в гастрольный тур.

Vida Press

Только теперь Фуртадо совсем другая - по крайней мере внешне. Быть может, после развода с мужем или еще по какой-то причине, но певица сильно набрала вес, а еще - коротко подстриглась. При этом новые песни Нелли очень позитивные, и сценические наряды она выбирает под стать им, совершенно не стесняясь подчеркивать свои с некоторых пор чересчур пышные формы.

Так, например, для недавнего концерта в Нью-Йорке в поддержку ЛГБТ-сообщества Фуртадо выбрала пудрового оттенка комбинезон с глубоким декольте, декорированный блестящими звездами.