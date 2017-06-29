Организаторы «Евровидения» отчитали Константина Эрнста и Первый канал за отказ

Самый скандальный в истории "Евровидения" конкурс отшумел полтора месяца назад. Но страсти вокруг него продолжают кипеть. Чиновники из Европейского вещательного союза (EBU) – учредителя и владельца мероприятия – собрались для того, чтобы обсудить, как наказать Россию за неучастие в нынешнем году, пишут Dni.ru.

Изначально говорили, что России или вкатят штраф, или дисквалифицируют ее на несколько лет. Но теперь специальная референтная группа, созванная EBU, решилась ограничиться замечанием. Эрнста отчитали за неучастие в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве и за отказ транслировать финал и полуфинал конкурса.

"Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России – Первого канала, который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, – референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе", – заявили организаторы "Евровидения".

А вот Украина от своей глупости и несговорчивости пострадала сильнее. Эксперты, как сообщает портал life, рекомендовали организаторам конкурса наказать Киев, применив санкции в виде серьезного штрафа. Ранее Женевское управления принудительного взыскания задолженности наложило арест на 15 миллионов евро, внесенных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение" в 2017 году. Мол, конкурс прошел отвратительно.

Напомним, что российскую участницу этого года Юлию Самойлова не пустили в Киев из-за ее выступления в Крыму. В ответ Первый канал отказался от трансляции конкурса. Многие эксперты стали твердить, что нам давно пора отказаться от "Евровидения" в силу его политизированности и глупости.