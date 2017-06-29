Пиар-менеджер полюбившейся эстонцам российской группы оставил грустное сообщение после смерти Яковлева

«Ушел из жизни коллега, друг, партнер - Олег Яковлев ex.Иванушка! Тяжко осознавать, что не будет случайных и запланированных встреч, эфиров. Ты всегда был и есть веселый и озорной, честный и настоящий! Помню все эфиры с Тобой на Серебряном Дожде, Первом Популярном радио и Радио Радио! Помню мероприятия и твоё доброе отношение к моим VasilievGroove. Дружище - лети! Игорь Сорин и вот ты... RIP», - написал Andrey Apollon.