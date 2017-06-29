Пиар-менеджер полюбившейся эстонцам российской группы оставил грустное сообщение после смерти Яковлева
29 июня 2017 г., 14:30
Сегодня стало известно о смерти экс-солиста группы «Иванушки int.» Олегя Яковлева. Пиар-менеджер известной российской группы барабанщиков Vasiliev Groove Drums Band, которая менее года назад выступала в Эстонии и понравилась нашим соотечественникам, скорбит вместе с другими российскими знаменитостями.
«Ушел из жизни коллега, друг, партнер - Олег Яковлев ex.Иванушка! Тяжко осознавать, что не будет случайных и запланированных встреч, эфиров. Ты всегда был и есть веселый и озорной, честный и настоящий! Помню все эфиры с Тобой на Серебряном Дожде, Первом Популярном радио и Радио Радио! Помню мероприятия и твоё доброе отношение к моим VasilievGroove. Дружище - лети! Игорь Сорин и вот ты... RIP», - написал Andrey Apollon.