Назван лучший продукт, предотвращающий смерть

«При ежедневном употреблении орехов риск смерти человека уменьшается. Особенно полезно употреблять орехи сердечникам», - таким вердиктом закончилось исследование, осуществленное бостонскими медиками.

Учеными была проанализирована информация о здоровье более 70 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин за 30-летний период. Исследователей интересовало, как отражается на склонности людей к опасным заболеваниям и на их продолжительности жизни ежедневная диета.

Выяснилось, что любители орехов отличаются наиболее позитивными показателями работы организма и самочувствия.

Как было установлено учеными, люди, которые регулярно ели орехи, демонстрировали наиболее здоровые привычки.