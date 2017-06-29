Назван лучший продукт, предотвращающий смерть

Продукт питания, эффективнее всего предотвращающий наступление ранней смерти, был определен учеными из Института рака имени Чарльза Даны и Сидни Фабера в Бостоне, США. Согласно их заключению, таким продуктом являются орехи, пишет medikforum.ru.
«При ежедневном употреблении орехов риск смерти человека уменьшается. Особенно полезно употреблять орехи сердечникам», - таким вердиктом закончилось исследование, осуществленное бостонскими медиками.
Учеными была проанализирована информация о здоровье более 70 тыс. женщин и 40 тыс. мужчин за 30-летний период. Исследователей интересовало, как отражается на склонности людей к опасным заболеваниям и на их продолжительности жизни ежедневная диета.
Выяснилось, что любители орехов отличаются наиболее позитивными показателями работы организма и самочувствия.
Как было установлено учеными, люди, которые регулярно ели орехи, демонстрировали наиболее здоровые привычки.