Вот как ваш знак Зодиака влияет на вашу сексуальную жизнь

Ваш знак Зодиака не только влияет на ваши навыки в спальне, но и определяет вас в повседневной жизни

Ваш секс-драйв может означать, что вы — надежный и организованный любовник, отличный слушатель или эмоциональный человек. Вы можете быть верным и романтичным партнером, либо сумасшедшим и страстным.

Ваш знак Зодиака определяет, насколько интересна ваша сексуальность

Некоторые из нас чувствуют себя комфортно и раскрепощенно, когда темно, другие хотят видеть на своей избраннице сексуальное женское белье или слушать красивую медленную музыку во время занятий любовью. Кроме желаний в постели, ваш знак Зодиака также определяет, насколько вы либеральны или консервативны, когда речь заходит о сексуальности.

Он также определяет, кто ваш лучший сексуальный партнер:

Для Овна: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей

Для Тельца: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы

Для Близнецов: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец.

Для Рака: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог

Для Льва: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей

Для Девы: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы

Для Весов: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец

Для Скорпиона: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог

Для Стрельца: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей

Для Козерога: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы

Для Водолея: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец

Для Рыб: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог

Это поможет вам понять ваши характерные черты

Некоторые из нас интроверты или экстраверты, когда речь заходит о сексе. В зависимости от того, под каким знаком Зодиака вы родились, вы лучше поймете свои причуды и как стоит взаимодействовать с другими партнерами.

Это улучшит ваши навыки в постели

Знание ваших сильных и слабых сторон поможет вам понять, на чем следует сосредоточиться, и чего следует избегать в сексе. Поэтому, зная о вашем знаке Зодиака и том, как он влияет на вашу личность, вы можете улучшить свое мастерство в постели.

Это влияет на вашу совместимость

Ваш знак Зодиака поможет определить те типы личности, с которыми вам будет наиболее уютно в постели, а также узнать их черты характера. Например, для Тельца секс приятен, когда его окружает приятная музыка, изысканная еда или красивые предметы искусства. Ему нужен партнер, который будет прилагать усилия и стимулировать его к сексу.