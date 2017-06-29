Вот как ваш знак Зодиака влияет на вашу сексуальную жизнь

Рассматривая сексуальность, вы должны учитывать свой день рождения. Не все из нас верят в астрологию, поскольку ее концепция кажется странной и загадочной. Но даже ученые признают, что существует корреляция между определенными моделями поведения и месяцами года. Вот некоторые вещи, которые астрология может рассказать о вашем сексуальном влечении, пишет Soulpost.ru.
Ваш знак Зодиака не только влияет на ваши навыки в спальне, но и определяет вас в повседневной жизни
Ваш секс-драйв может означать, что вы — надежный и организованный любовник, отличный слушатель или эмоциональный человек. Вы можете быть верным и романтичным партнером, либо сумасшедшим и страстным.
Ваш знак Зодиака определяет, насколько интересна ваша сексуальность
Некоторые из нас чувствуют себя комфортно и раскрепощенно, когда темно, другие хотят видеть на своей избраннице сексуальное женское белье или слушать красивую медленную музыку во время занятий любовью. Кроме желаний в постели, ваш знак Зодиака также определяет, насколько вы либеральны или консервативны, когда речь заходит о сексуальности.
Он также определяет, кто ваш лучший сексуальный партнер:
Для Овна: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей
Для Тельца: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы
Для Близнецов: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец.
Для Рака: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог
Для Льва: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей
Для Девы: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы
Для Весов: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец
Для Скорпиона: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог
Для Стрельца: Овен, Лев, Стрелец, Близнецы, Весы, Водолей
Для Козерога: Телец, Дева, Козерог, Рак, Скорпион, Рыбы
Для Водолея: Близнецы, Весы, Водолей, Овен, Лев, Стрелец
Для Рыб: Рак, Скорпион, Рыбы, Телец, Дева, Козерог
Это поможет вам понять ваши характерные черты
Некоторые из нас интроверты или экстраверты, когда речь заходит о сексе. В зависимости от того, под каким знаком Зодиака вы родились, вы лучше поймете свои причуды и как стоит взаимодействовать с другими партнерами.
Это улучшит ваши навыки в постели
Знание ваших сильных и слабых сторон поможет вам понять, на чем следует сосредоточиться, и чего следует избегать в сексе. Поэтому, зная о вашем знаке Зодиака и том, как он влияет на вашу личность, вы можете улучшить свое мастерство в постели.
Это влияет на вашу совместимость
Ваш знак Зодиака поможет определить те типы личности, с которыми вам будет наиболее уютно в постели, а также узнать их черты характера. Например, для Тельца секс приятен, когда его окружает приятная музыка, изысканная еда или красивые предметы искусства. Ему нужен партнер, который будет прилагать усилия и стимулировать его к сексу.