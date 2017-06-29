Шесть фраз, после которых она захочет с тобой переспать

С барышнями спят те, кто знает, что им шептать на ушко. Или наоборот – не шептать: одно неправильное слово, и вместо секса получишь дырку от бублика. Сегодня мы подскажем, что дамам стоит говорить. Но помни: это всего лишь 6 предложений, остальное – за тобой.

«Я допустил ошибку. Что ты думаешь по этому поводу?»

Не важно, это будет превышение скорости на авто, ночное обжорство, или просаженная зарплата на абонемент в качалку. Приди к женщине с повинной. Объясни ситуацию. Звучит, словно напрашиваешься на жалость. Чтобы тебя взяли на ручки и погладили (а почему бы и нет?). Но нет: таким образом выказываешь, что тебе на ее мнение не наплевать. Во-первых, вместе найдете правильное (надеемся) решение. Во-вторых, заложишь твердый фундамент для ее доверия, без которого на секс и не рассчитывай.

«А ты в курсе, у тебя на левой ягодице есть веснушка в форме сердца?»

Часто после нескольких месяцев бурного секса продолжать этим заниматься надоедает. Тебе однажды мы уже подсказывали, как от этого спастись. А женщина – не ты, поэтому с ней сложнее. Придется пользоваться ухищрениями, например:

изучить каждый сантиметр ее тела;

разбавлять сладкими комплиментами долгий путь, который будешь преодолевать своими губами от ее ладошек, и до мочек ушей.

Девушке будет щекотно, но как только начнешь говорить приятные вещи о ее теле, она тут же растает, словно сыр на сковородке. Ешь ее.

«Я собираюсь помогать волонтерам…»

Не важно, каким именно волонтерам и как собираешься это делать. Главное – ты готов на самопожертвование ради других. А значит, и ее. Выходит, ты такой хороший, добрый, честный и совестный. С тебя нужно брать пример. Ах да, и обязательно заняться с тобой сексом.

«Устал. Давай примем душ и я потру тебе спинку»

Усталость – еще одна частая причина, почему женщина с тобой не “спит“. Но она не хуже тебя понимает: оргазм – лучшее лекарство от стресса. А горячая вода, между прочим, еще и расслабляет мышцы. Так что предложи девушке такое. И не поленись расставить вокруг ванной свечи.

«У меня серьезные планы на следующие несколько лет»

Когда женщина слышит мужскую болтовню с полным безразличием к будущему, уровень ее уважения к такому тут же улетучивается. Вокруг нее таких были десятки. Тогда она еще была студенткой, и сама не особо думала о завтра. А завтра, между прочим, уже настало. И пришло время заботиться о своем будущем. Делать это легче и приятнее, когда рядом серьезный, уверенный, с далеко идущими планами мужчина.

«Завтра беру выходной, чтобы погулять со своей племянницей»

Если мужчина не только имеет наполеоновские планы, но и любит/заботится о своей родне – это вообще шик для женщины (важно: племяшке должно быть не больше 12 лет). Так дама учует в тебе примерного отца, хорошего воспитателя, и просто любящего мужа, на которого можно положиться. Возвращайся с прогулки, приноси с собой подарок в виде мягкой игрушки, и готовься: кто-то может тобой гордиться, восхищаться, и желать переспать.

Традиционно, очередная партия поз для секса (на случай, если советы таки прокатят):