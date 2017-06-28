Видео: Наташа Королева устроила эротические танцы с подругой

Помимо купания в Красном море, традиционных экскурсий по Израилю и посиделок в кругу близких людей, Наташа Королева решила добавить в программу отпуска еще один пункт – пляски. Вместе с подругой звезда развлеклась прямо на балконе апартаментов, записывая непринужденные танцы на камеру телефона.

Интересно, что приятельницы решили одеться в одном стиле – для съемок женщины выбрали черные слитные купальники в белый горошек. Они плавно двигаются в такт музыке, ритмично покачивая бедрами. Красавицы игриво подбрасывают тканевую сетку, что делает их видео еще более пикантным.

Поклонники Королевой не смогли остаться равнодушными к такой публикации. Они написали десятки комментариев под постом, в которых написали комплименты и слова восторга в адрес их любимицы. Пользователи социальной сети признались, что такие записи им нравятся больше остальных. Также они отметили откровенность Наташи и ее прекрасную фигуру. На записи видны тонкая талия и подтянутые ноги знаменитости.

«Ого! Вы – бомбы! Всем бы так выглядеть, как вы! Пример для многих женщин!», Супер! Молодцы, девчонки. Веселые, красивые, позитивные», «Спасибо, что делитесь! На то мы и дуры, чтобы так веселиться. У дурочек всегда хорошее настроение!», «Умнички! Красивые фигурки, классно двигаетесь. Отличного отдыха», «Наталья, ты самая крутая артистка с самыми юмористическими постами! Нескучная и сексуальная! Обожаю», - написали поклонники в комментариях.