Состояние Олега Яковлева резко ухудшилось: врачи боятся делать прогнозы

"Олег находится сейчас в очень тяжелом состоянии, дальнейшее развитие событий врачи не комментируют. Мы лишь знаем, что он находится без сознания в реанимации. Ухудшилось его самочувствие в ночь на среду. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил официальный представитель Олега Яковлева.

При этом директор сообщил, что артист в больнице "некоторое время уже находится", однако отметил, что лишь сейчас его состояние ухудшилось. Журналисты попытались разобраться, почему у Яковлева случилось осложнение. "Мы сами не понимаем, как это могло произойти и что послужило причиной", – приводит слова директора певца "Московский комсомолец".

Поклонники всерьез обеспокоены здоровьем бывшего солиста группы "Иванушки International". Даже в социальных сетях обсуждают эту новость. Причем одна поклонница провела параллель между Яковлевым и Игорем Сориным, другим солистом коллектива, который умер после того, как упал с шестого этажа.