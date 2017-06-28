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Состояние Олега Яковлева резко ухудшилось: врачи боятся делать прогнозы

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ФОТО: Скриншот с сайта youtube.com

Журналисты связались с директором попавшего в больницу Олега Яковлева. По его словам, врачи пока не делают никаких прогнозов на будущее, пишет Дни.ру.

"Олег находится сейчас в очень тяжелом состоянии, дальнейшее развитие событий врачи не комментируют. Мы лишь знаем, что он находится без сознания в реанимации. Ухудшилось его самочувствие в ночь на среду. Его сразу подключили к аппарату искусственной вентиляции легких", – сообщил официальный представитель Олега Яковлева.

При этом директор сообщил, что артист в больнице "некоторое время уже находится", однако отметил, что лишь сейчас его состояние ухудшилось. Журналисты попытались разобраться, почему у Яковлева случилось осложнение. "Мы сами не понимаем, как это могло произойти и что послужило причиной", – приводит слова директора певца "Московский комсомолец".

Поклонники всерьез обеспокоены здоровьем бывшего солиста группы "Иванушки International". Даже в социальных сетях обсуждают эту новость. Причем одна поклонница провела параллель между Яковлевым и Игорем Сориным, другим солистом коллектива, который умер после того, как упал с шестого этажа.

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