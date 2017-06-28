Видео: Дональд Трамп на глазах у прессы флиртует с журналисткой?
28 июня 2017 г., 17:16
Представительницей СМИ, привлекшей его внимание, оказалась Катрина Перри с RTE.
Youtube
Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент улыбке ирландской журналистки, пишет Лайф.
Американский лидер поздравил нового ирландского премьер-министра с победой. В какой-то момент Трамп обратил внимание на репортёров, которые находились в Овальном кабинете.
— У нас тут много ирландской прессы, которая наблюдает за нами прямо сейчас, — сказал Трамп в трубку. — Ты откуда? Иди сюда, — обратился президент США к Катрине Перри. — У нее приятная улыбка на лице, поэтому я готов поспорить, что она хорошо относится к вам, — сообщил Трамп ирландскому премьеру.