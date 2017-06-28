Видео: Дональд Трамп на глазах у прессы флиртует с журналисткой?

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Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора с премьером Ирландии Лео Варадкаром сделал комплимент улыбке ирландской журналистки, пишет Лайф.

Американский лидер поздравил нового ирландского премьер-министра с победой. В какой-то момент Трамп обратил внимание на репортёров, которые находились в Овальном кабинете.

— У нас тут много ирландской прессы, которая наблюдает за нами прямо сейчас, — сказал Трамп в трубку. — Ты откуда? Иди сюда, — обратился президент США к Катрине Перри. — У нее приятная улыбка на лице, поэтому я готов поспорить, что она хорошо относится к вам, — сообщил Трамп ирландскому премьеру.