Видео: трехлетний сын Галкина и Пугачевой испытал себя в роли парикмахера - досталось обоим!
28 июня 2017 г., 17:39
Максим Галкин не перестает радовать поклонников новыми фото и видео с участием супруги Аллы Пугачевой и их детей – трехлетних Лизы и Гарри, пишет Segodnya.ua.
Сейчас семья отдыхает в Юрмале. На странице Галкина в Instagram появился ролик с дневной прогулки.
Сын звездной пары сидел на плечах у папы. Гарри попробовал себя в роли парикмахера.
Юморист оставил забавный комментарий под видео.