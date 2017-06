Видео: трехлетний сын Галкина и Пугачевой испытал себя в роли парикмахера - досталось обоим!

Гарик - парикмахер. Лиза и Гарик борются за место на папе #стригунаходу #безработынеостанусь #дети #гарригалкин #елизаветагалкина #максимгалкин #аллапугачева

A post shared by Максим Галкин | Official (@maxgalkinru) on Jun 27, 2017 at 11:02am PDT