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Видео: трехлетний сын Галкина и Пугачевой испытал себя в роли парикмахера - досталось обоим!

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Алла Пугачева и Максим Галкин. | ФОТО: Scanpix

Максим Галкин не перестает радовать поклонников новыми фото и видео с участием супруги Аллы Пугачевой и их детей – трехлетних Лизы и Гарри, пишет Segodnya.ua.

Сейчас семья отдыхает в Юрмале. На странице Галкина в Instagram появился ролик с дневной прогулки.

Сын звездной пары сидел на плечах у папы. Гарри попробовал себя в роли парикмахера.

Юморист оставил забавный комментарий под видео.

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