Видео: трехлетний сын Галкина и Пугачевой испытал себя в роли парикмахера - досталось обоим!

Сейчас семья отдыхает в Юрмале. На странице Галкина в Instagram появился ролик с дневной прогулки.

Сын звездной пары сидел на плечах у папы. Гарри попробовал себя в роли парикмахера.

Юморист оставил забавный комментарий под видео.