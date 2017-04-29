Пытавшийся сбежать от полиции мотоциклист и его невеста станут героями телепередачи

Уже в понедельник, 1 мая, в эфир телеканала TV3 выйдет очередной выпуск передачи «Kuuuurija», в съемках которого приняли участие печально известный мотоциклист из Таллинна и его невеста.

Фото: Мартин Илуструмм

Почему романтический вечер обернулся для влюбленных такими последствиями? Андре и его спутница Габриэле расскажут все!

Фото: Мартин Илуструмм

Напомним, что поздним вечером 21 апреля полицейский патруль дал сигнал об остановке мотоциклисту, который двигался по Нарвскому шоссе со скоростью 101 км/ч (при разрешенных 50 км/ч). Мотоциклист проигнорировал требование полиции остановиться, началась погоня, которая длилась 15 минут. По предварительной оценке полиции, на некоторых участках дроги мотоциклист разгонялся в черте города до 200 км/ч. Полиции пришлось сбить мотоцикл, чтобы задержать нарушителя. Водителя мотоцикла и 22-летнюю пассажирку доставили в Восточно-Таллиннскую центральную больницу.