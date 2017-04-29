Продюсеры «Орла и решки» прервали молчание и раскрыли всю правду о «золотой карте»

Кроме того, Тодоренко сказала, что знаменитая «золотая карта» «существует, но как символ богатства». Интервью Регины вызвало бурные общественные обсуждения. Продюсер телепроекта Нателла Крапивина выразила возмущение ее словами.

Спустя какое-то время представители программы раскрыли информацию о той самой «золотой карте». Кроме того, они прояснили данные о предполагаемом увольнении Регины Тодоренко, обсуждавшемся в Сети.

«Золотая карта» – это реальные деньги. Не секрет, что проект «Орел и решка» является в достаточной степени привлекательным с точки зрения коммерческих интеграций крупных брендов, что, в свою очередь, позволяет продюсерам проекта пополнять баланс «золотой карты». Однако это все же не значит, что ведущий может позволить себе потерять голову и тратить деньги налево и направо. У продюсера есть право вето», – рассказали создатели телешоу.

Создатели программы также поведали о том, когда им приходилось прибегать к крайним мерам. По словам представителей телешоу, такое может произойти, если цена покупки превышает все допустимые пределы, как, например, в случае с алмазной биржей, которую посетила Жанна Бадоева. Однако подобное, подчеркнули создатели программы, бывало крайне редко – лишь несколько раз за семилетнюю историю проекта.

Что же касается возможного наказания для Регины Тодоренко, то ее, на радость поклонникам, не собираются увольнять. В настоящий момент съемки программы идут по плану, отстранять девушку не намерены. «Однако ведущей действительно может грозить крупный штраф, предусмотренный условиями договора», – добавили представители канала «Пятница!».

Продюсеры программы также рассказали о том, что у проекта есть ряд заранее установленных правил, которым обязаны следовать его сотрудники. «Библия формата» или, по-другому, устав телешоу, позволяет ему оставаться самим собой на протяжении долгого периода времени, передает «Комсомольская правда».

Добавим, что ранее Регина Тодоренко принесла извинения коллегам по поводу дезинформации общественности. «Каждый из нас может ошибиться, что-то додумать, вырвать из контекста, особенно это касается СМИ. Я не являюсь продюсером проекта и не знаю, как формируются бюджеты. В моих руках «золотая карта», которая дает мне огромные возможности. Даже ведущие не знают, сколько на ней денег», – писала ведущая в одной из своих социальных сетей.