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Стало известно имя победителя шоу «Голос. Дети»

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Дима Билан | ФОТО: Kirill Kallinikov/Sputnik/Scanpix

28 апреля 2017 года на Первом канале состоялся финал популярного шоу Голос Дети. Девять финалистов в последний раз поднялись на сцену, чтобы побороться за звание победителя, пишет TopNews.

Как это было и раньше, победителя выбирает телезритель путем SMS-голосования или и телефонных звонков.

Примечательно, что Первый канал принял решение перевести все деньги, заработанные на голосовании, на счета Фонда помощи хосписам «Вера» — для помощи детям в регионах и подопечным детского хосписа «Дом с маяком» в Москве.

В этом году команда Димы Билана представляют три девочки с достаточно мощными голосами: Снежана Шин, Алиса Голомысова и Елизавета Качурак. Нюша выведет на сцену также представительниц прекрасного пола: Алину Сансызбай, Юлианну Берегой и Еву Медведь. А в команде Валерия Меладзе есть и один мальчик – Александр Дудко. Кроме него наставник подготовил к финальной битве Денизу Хекилаеву и Стефанию Соколову.

В результате по итогам зрительского голосования (46,6%) победительницей детского шоу "Голос" стала подопечная Билана Елизавета Качурак. Таким образом Дима вновь стал победителем в этом проекте среди наставников.

Юная победительница проекта исполнила песню Reflection британской певицы Лив Доусон. Песня была записана в 2016 году. Доусон выпустила несколько песен, но пока не записала ни одного альбома. Песня впервые звучит в шоу «Голос».

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