Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Наездница из Малибу: полуголая Бритни Спирс показала, как резвится с бойфрендом

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Бритни Спирс и Сэм Асгари. | ФОТО: NJ / Scanpix

Похоже, черная полоса в жизни кумира миллионов Бритни Спирс окончательно сошла на нет: звезда взяла себя в руки, привела тело в норму и теперь наслаждается личным счастьем в объятиях нового возлюбленного, пишет СБ.

В «Инстаграме» певицы появилась запись игр поп-дивы и ее бойфренда в бассейне в Малибу, на представленных кадрах Бритни оседлала своего приятеля. Поклонники певицы поспешили подбодрить своего кумира, отметив, что та похорошела и приободрилась.

Избраннику Спирс, – танцору и фотомодели Сэму Асгари – в настоящее время 23 года. Несмотря на разницу более чем в 10 лет, звезды счастливы вместе.

Наверх