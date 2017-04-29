Наездница из Малибу: полуголая Бритни Спирс показала, как резвится с бойфрендом

В «Инстаграме» певицы появилась запись игр поп-дивы и ее бойфренда в бассейне в Малибу, на представленных кадрах Бритни оседлала своего приятеля. Поклонники певицы поспешили подбодрить своего кумира, отметив, что та похорошела и приободрилась.

Избраннику Спирс, – танцору и фотомодели Сэму Асгари – в настоящее время 23 года. Несмотря на разницу более чем в 10 лет, звезды счастливы вместе.