Наездница из Малибу: полуголая Бритни Спирс показала, как резвится с бойфрендом
29 апреля 2017 г., 15:52
Похоже, черная полоса в жизни кумира миллионов Бритни Спирс окончательно сошла на нет: звезда взяла себя в руки, привела тело в норму и теперь наслаждается личным счастьем в объятиях нового возлюбленного, пишет СБ.
В «Инстаграме» певицы появилась запись игр поп-дивы и ее бойфренда в бассейне в Малибу, на представленных кадрах Бритни оседлала своего приятеля. Поклонники певицы поспешили подбодрить своего кумира, отметив, что та похорошела и приободрилась.
Избраннику Спирс, – танцору и фотомодели Сэму Асгари – в настоящее время 23 года. Несмотря на разницу более чем в 10 лет, звезды счастливы вместе.