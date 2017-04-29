ФОТО: Дженнифер Лопес явилась на премию, завернувшись в сетку и не надев белье
29 апреля 2017 г., 12:15
Известная певица Дженнифер Лопес избрала тактику сказочной героини, которой по заданию пришлось выкручиваться и выйти в люди «ни одетой, ни голой», передает СБ.
В таком виде 47-летняя звезда явилась на вручение музыкальной премии.
Фото: Scanpix/Sipa USA
Для выхода в свет на ежегодную церемонию вручения наград от Billboard для латиноамериканских исполнителей Джей Ло выбрала эффектное платье-сеточку, выгодно подчеркивающее достоинства фигуры и визуально скрадывающее лишние объемы.
Фото: Scanpix/Sipa USA
Судя по количеству «лайков», смелое решение себя оправдало.
Фото: Scanpix/Sipa USA