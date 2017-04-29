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ФОТО: Дженнифер Лопес явилась на премию, завернувшись в сетку и не надев белье

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Дженнифер Лопес. | ФОТО: Lynne Sladky/AP

Известная певица Дженнифер Лопес избрала тактику сказочной героини, которой по заданию пришлось выкручиваться и выйти в люди «ни одетой, ни голой», передает СБ.

В таком виде 47-летняя звезда явилась на вручение музыкальной премии.

Фото: Scanpix/Sipa USA

Для выхода в свет на ежегодную церемонию вручения наград от Billboard для латиноамериканских исполнителей Джей Ло выбрала эффектное платье-сеточку, выгодно подчеркивающее достоинства фигуры и визуально скрадывающее лишние объемы.

Фото: Scanpix/Sipa USA

Судя по количеству «лайков», смелое решение себя оправдало.

Фото: Scanpix/Sipa USA

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