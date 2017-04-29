Так вот, оказывается, почему нельзя приходить в гости с пустыми руками!

Любой буддист скажет вам, что у людей всегда есть чем поделиться.

Это может быть просто улыбка. Или хороший совет. Главное - захотеть, пишет Lifter.

Вот как об этом говорит известный на весь мир целитель и духовный гуру Дипак Чопра в своей книге «7 духовных законов успеха»:

Встретив кого-нибудь, Вы можете молча послать ему благословение, пожелать ему счастья, радости и побольше смеха. Этот вид молчаливого дарения обладает очень большой силой.

Одна из полезных вещей, которым научили меня в детстве и которым я научил своих детей, — это никогда не приходить ни в чей дом с пустыми руками, никогда ни к кому не приходить без подарка.

Вы можете сказать: «Как я могу давать другим, если в данный момент мне самому недостает?»

Вы можете принести цветок. Один цветок.

Вы можете принести записку или открытку, которые что-то скажут о ваших чувствах к тому человеку, к которому вы пришли.

Вы можете принести комплимент.

Примите решение давать, куда бы Вы ни пошли, кого бы Вы ни увидели. Чем больше Вы даете, тем больше уверенности, благодаря чудесному действию этого закона, Вы приобретаете. А когда Вы больше получаете, Ваша способность больше давать также возрастает.

Наша истинная природа — это богатство и изобилие, мы богаты от природы, потому что природа поддерживает всякую нашу потребность и желание. Мы ничего не теряем, потому что наша сущность — чистая потенциальность и бесконечные возможности.

Так что теперь вы знаете: подарок - это не обязательно что-то материальное. Если вам нечего дать человеку, поддержите его хотя бы добрым словом!

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