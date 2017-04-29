Тест на внимательность: а вы найдете ребенка в квартире?

Проявите всю свою внимательность и помогите родителям отыскать их чадо.

Маркетиум

Ну как успехи? Удалось найти непослушного ребенка? Если да, то поздравляем! Если нет, то ответ ждет вас внизу...

Вот и он! Спрятался в коробке! Внимательно присмотритесь к прорези в картоне и увидите глаза.

Поделитесь в комментариях, как быстро вы справились с этой загадкой!