Тест на внимательность: а вы найдете ребенка в квартире?
29 апреля 2017 г., 12:38
В этой комнате непослушный ребенок спрятался от родителей. Они точно знают, что из квартиры он не выходил, но найти его не могут. Он точно там есть, уверяет Маркетиум!
Проявите всю свою внимательность и помогите родителям отыскать их чадо.
Маркетиум
Ну как успехи? Удалось найти непослушного ребенка? Если да, то поздравляем! Если нет, то ответ ждет вас внизу...
Вот и он! Спрятался в коробке! Внимательно присмотритесь к прорези в картоне и увидите глаза.
Поделитесь в комментариях, как быстро вы справились с этой загадкой!