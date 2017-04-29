Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Тест на внимательность: а вы найдете ребенка в квартире?

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
ФОТО: Маркетиум

В этой комнате непослушный ребенок спрятался от родителей. Они точно знают, что из квартиры он не выходил, но найти его не могут. Он точно там есть, уверяет Маркетиум!

Проявите всю свою внимательность и помогите родителям отыскать их чадо.

Маркетиум

Ну как успехи? Удалось найти непослушного ребенка? Если да, то поздравляем! Если нет, то ответ ждет вас внизу...

Вот и он! Спрятался в коробке! Внимательно присмотритесь к прорези в картоне и увидите глаза.

Поделитесь в комментариях, как быстро вы справились с этой загадкой!

Наверх