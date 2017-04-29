Максакова пытается отобрать наследство у детей Вороненкова

Недавно стало известно, что Максакова осталась без многомиллионного наследства Вороненкова. Имущество убитого в Киеве мужчины досталось его первой семье: бывшей жене Юлии и детям – 19-летнему Николаю и 16-летней Ксении.

Именно первая семья экс-депутата получила наследство, которое оценивается примерно в миллиард рублей (более 16 млн евро). На нее и детей от первого брака были записаны дома, офисные центры, квартиры и земли Вороненкова. Журналисты считают, что это связано с тем, что он еще при жизни опасался конфискации недвижимого имущества.

Максакову такое положение вещей не устроило. Мария верит, что через суд все еще удастся изменить в пользу их общего с Денисом сына Ивана.

"Процесс открыт, я надеюсь на благоразумие судейского корпуса. Потому что абсолютно все Юлей нажито благодаря тому, что она просто находилась в браке. Добытчиком и единственным источником доходов всегда был Денис", – подчеркнула вдова экс-депутата.

Максакова посвятила журналистов в детали дела. "Из того, что на сегодняшний день принадлежит Юле, суд все должен выделить в наследственную массу, поскольку таков закон (половина того, что ею приобретено в браке является супружеской долей Дениса, которая должна быть разделена между его детьми), тут даже нет возможности для маневра", – цитирует оперную певицу сайт "Комсомольская правда".

Мария желает, чтобы ради нее сделали исключение и пересмотрели то, что ушло не бывшей жене Вороненкова, а другим родственникам. "То, что записано на детей и ее родителей – вот в этом будет некий судебный прецедент, тут какое-то решение судьи будут принимать. Я надеюсь, что они здраво взвесят все обстоятельства и примут адекватное и взвешенное решение", – заявила артистка, воспитывающая младшего сына депутата.