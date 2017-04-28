После того, как ты это прочитаешь, всегда будешь проглатывать выделения из носа

Австрийские пульмонологи высказались о том, что запрет на ковыряние в носу и глотание его скоплений стал следствием такого макро-тренда, как одержимость людей гигиеной. Но фактически он не способствует поддержанию здоровья, а наоборот, вредит ему, считают медики, об этом сообщил журнал «Вестник Здоровья», пишет Medikforum.ru.

Ученые заявили о том, что отвратительная, как считается, привычка проглатывать носовую слизь на самом деле способствует укреплению иммунитета.

«С медицинской точки зрения, это имеет большой смысл и является совершенно естественным. Нос представляет собой фильтр, в котором собрано много бактерий, и когда смесь этих бактерий поступает в кишечник, она работает так же, как лекарство», - сказал ведущий автор исследования профессор Фридрих Бишингер.

Стремление очищать нос, по мнению пульмонологов, такое же вредное, как и стремление к постоянной чистоте и стерильности, из-за которых в иммунной системе атрофируются механизмы сопротивления патогенам. Специалисты констатировали, что бактерии, содержащиеся в носу, защищают от кариеса, инфекций дыхательных путей, язвенной болезни желудка и даже ВИЧ.

По этой причине их попадание внутрь организма названо крайне полезным для укрепления здоровья.