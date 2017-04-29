Корчевников сделал сенсационное заявление

Спустя какое-то время Борис снова сделал заявление по поводу кадровых перестановок в телешоу и своего предполагаемого ухода. Корчевников расставил все точки над «i» и ясно дал понять, что подобные слухи далеки от действительности. Ведущий также отметил, что в будущем телезрителей ожидает множество интересных выпусков и проникновенных историй.

«Ровно четыре года назад в этой студии началась моя новая жизнь. Спасибо всем, кто пишет мне теплое о нашей программе, всем, кто смотрит и болеет вместе с нами за поразительные судьбы, которые мы здесь проживаем. И будем проживать. «Прямой эфир» с Борисом Корчевниковым не закрывается. Это слухи. Я не ухожу. Вместе с нашей командой мы готовим лучший ответ на информационную шумиху вокруг нас: ответ программами и еще более поразительными судьбами наших героев. Спасибо вам», – заявил ведущий.

Поклонники поддержали Бориса и пожелали ему всего наилучшего. «Успехов вам и вашей команде», «Спасибо, что вы есть», «Здоровья вам», «Очень рады, что вы с нами», «Действительно прекрасная новость», «Как же хорошо!», «Я вас обожаю», «Просто работайте в свое удовольствие», «Потрясающе, вы профессионал», – обсуждали фанаты телеведущего.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Борис Корчевников может уйти на православный канал «Спас». Сообщалось, что его учредитель патриарх Кирилл одобрил кандидатуру ведущего. «СтарХит» связался с Борисом Костенко, генеральным директором «Спаса», с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию. Представитель телекомпании сказал, что окончательное решение об уходе остается за телеведущим, и в настоящий момент рано делать окончательные выводы.