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Толкалина сразила наповал «голым» платьем (ФОТО)

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Любовь Толкалина. | ФОТО: Shemetov Maxim/ITAR-TASS

Большой подарок сделала поклонникам известная актриса Любовь Толкалина. Бывшая возлюбленная режиссера Егора Кончаловского поделилась в Instagram своим фото в «голом»  платье, передает Дни.ру.

Длинноногая и фигуристая, стройная как тростиночка, потрясающе красивая Любовь стоит к камере боком, будто кто-то снял ее тайком, когда она даже и не думала позировать.

Актриса практически обнажена в своем "платье-невидимке". Сквозь прозрачную, невесомую ткань проглядывают все изгибы соблазнительного тела артистки. Удачно завершают образ черные изящные туфельки – мечта любой обувной маньячки.

Судя по хештегам в подписи к снимку, Толкалина в таком виде играет в спектакле "Мастер и Маргарита".

"Ух!!! Ох!!! Ах!!!! Сегодня была премьера платья))) Слабонервным не рекомендуется смотреть!!! Платье невидимка))) Автор идеи и реализатор Владимир Славский. Мой император платьетворения и певец женской красоты!!! Я ❤️ DEMURYA", – призналась в любви к модельеру артистка.

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