Сегодня, 28 апреля, – лучший день в году! И вот что вам надо сделать!

В прошлом году я этот день пропустила. Ну, и вообще не поверила. А в этом - обязательно попробую!

В общем, так: 28 апреля, в период с 7.59 утра по местному времени и до 4.25 утра 29 апреля - лучшее время, чтобы загадать и записать на бумаге свое самое сокровенное желание!

Только пишите подробно, во всех деталях. Чем больше подробностей на листе - тем проще Вселеннной «понять», что вы хотите, и исполнить это!

Подробно распишите свои планы. В деталях. Лучше не на компьютере, а с ручкой и бумагой - в блокноте, который потом будет лежать где-то в укромном месте.

Дело в том, что 28 апреля - это единственный день в году, когда на Землю посылается самый мощный энергетически заряд положительной энергии. Поэтому мистики еще несколько сотен лет назад использовали этот день, чтобы изменить свою судьбу.

Почему сегодня?

Раз в году, но каждый год есть момент, когда Солнце находится в Овне, а Луна - В Тельце. Оба знака Зодиака - главные «деятели» в астрологии. Так что неудивительно, что сегодня почти все люди в мире ощущают повышенную энергичность, бодрость, силу духа.

Кроме того, эта комбинация выпадает на третьи лунные сутки. Буддисты называют этот день «Акшая Тритья», что в переводе с санскрита означает «неуничтожаемый, непобедимый». Тритья - значит, третий лунный день, который особенно благоприятен для любых новых начинаний.

Вот поэтому считается, что все дела, начатые сегодня, принесут устойчивые положительные результаты. И последствия сегодняшнего дня могут ощущаться и через несколько лет.

Кстати, поэтому, в день «Акшая Тритья» в Индии заключают браки, открывают новые фирмы, затевают переезды и т.д. А еще в Индии в этот день принято покупать золото.

Если у вас есть такая возможность, сегодня помогите нищему. Считается ,что тот, кто преподнесет еду малоимущему в этот день, впредь всегда будет обеспечен и состоятелен.

И не забудьте поделиться с друзьями: это тоже хорошее дело! Особенно сегодня!