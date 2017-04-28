Актриса Ольга Остроумова попала в больницу после приступа

По предварительным данным, у актрисы выявили серьезное сердечное заболевание. Артистку направили в отделение интенсивной терапии.

Информацию о состоянии здоровья Остроумовой подтвердил ее муж и коллега Валентин Гафт. "Ольга Михайловна обращалась к медикам, ее оставляли в больнице из-за проблем с сердцем. Сейчас она просто пошла к врачу, ее не госпитализировали", – цитирует артиста Life.

Напомним, сообщения о госпитализации Остроумовой появлялись 24 апреля. Источники РЕН-ТВ сообщали, что актриса попала в больницу с острой болью в коленном суставе. Сама артистка тогда заявила, что с ней все в порядке. "Спасибо, все хорошо", – ответила она на вопрос о самочувствии.

Российская актриса Ольга Остроумова известна по ролям в спектаклях театра Моссовета и Театра на Малой Бронной. Много у артистки и телевизионных работ: она снималась в сериалах "Не родись красивой" и "Бедная Настя".