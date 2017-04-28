Пять чертовски страшных фильмов, действительно основанных на реальных событиях

1. Изгоняющий дьявола (1973)

Сценарий этого жуткого фильма написан по роману «Экзорцист» Уильяма Блэтти. Сам писатель был вдохновлен реальной историей Роланде Доу из Маунт Рейнере, в которого якобы вселилась нечистая сила после одного из спиритических сеансов, которые они регулярно проводили со своей тетей. Изгнать беса из мальчика удалось лишь священникам-иезуитам в Сент-Луисском университете, пишет Top.thepo.st.

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2. Девушка по соседству (2007)

Большинство событий в фильме были взяты из истории убийства 16-летней американки Сильвии Лайкенс. Родители девушки оставили её на попечение домохозяйки Гертруды Банишевски. Женщина избивала и морила голодом Сильвию до тех пор, пока та не скончалась от внутримозгового кровоизлияния.

3. За гранью страха (2007)

Фильм был основан на деятельности культа, лидером которого был печально известный Адольфо «де Хесуса» Констанзо. Участники культа похищали и убивали людей, а затем варили в котле и ритуально поедали.

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4. 247 градусов по Фаренгейту (2011)

Фильм вдохновлен реальным случаем, произошедшим в Грузии, когда мужчина случайно закрыл своих друзей в сауне, ушёл в туалет, а затем уснул. К счастью, никто не погиб.

5. Палач Дамер (2002)

Джеффри Дамер — известный американский серийный убийца, который за несколько лет убил 17 парней. Всех своих жертв Джеффри насиловал, а затем съедал.