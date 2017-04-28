Этим вещам каждый отец обязан научить своего сына

Существует ряд вещей, которым сына может обучить только отец. Несмотря на то, что в воспитании ребенка огромная роль отводится маме, однако есть вещи, с которыми лучше сможет справиться мужчина-отец. Особенно это касается воспитания сына, пишет Menslife.com.

Зачастую с самого рождения ребенка окружают женщины: воспитательницы в детском саду, затем учителя в школе (а это 80% – женщины), а дома – мамы и бабушки. Естественно, получая постоянно женскую опеку и внимание, ребенку (особенно мальчику) не хватает общения с отцом и мужской компании. Ведь это очень важно для ребенка, особенно в раннем возрасте. Поэтому спешим рассказать тебе о ряде вещей, которым может научить сына только отец.

1. Лишь отец может научить сына быть сильным и способным дать отпор противнику

Такое право принадлежит мужчине и неспроста. Только отец способен на собственном примере привить ребенку храбрость, мужество и силу, которые помогут постоять за себя и своих близких, отстоять собственную правоту и позицию. Также важно объяснить ребенку, когда действительно нужно отстаивать свое мнение, а когда не стоит вестись на провокации. Ведь именно отец сможет показать, что проявление доброты – черта сильных духом людей.

2. Рассказать о том, как важно уметь побеждать и с честью проигрывать

У ребенка в юном возрасте, как правило, очень много друзей, с которыми он проводит свой досуг. Однако лучшим товарищем в активных играх и соревнованиях должен быть отец. Именно он способен привить своему ребёнку качества, необходимые для мужчины. В первую очередь, помочь ощутить вкус победы и преодолеть все трудности для её достижения. Также важно, чтобы ребёнок с помощью отца понял, что поражение – это не страшно. Просто надо стремиться исправлять свои ошибки и дальше следовать вперед.

3. Объяснить, как правильно относиться к слабому полу

Теоретически рассказать, как мальчику надо относиться к девочкам, может и мама. Но важно, чтобы папа показал это на собственном примере. Пойти вместе с сыном и купить маме, сестре или бабушке цветы, сделать приятный подарок или приготовить завтрак. И пусть это будет не только в день 8 марта. Научить вежливо и тактично общаться с другими окружающими женщинами – будь-то кто-то из родственников или продавщица в супермаркете. Важно, чтобы качества настоящего защитника и джентльмена прививались ребенку с самого детства.

4. По-мужски поговорить о любви

Со временем необходимо, чтобы сын узнал о сильных чувствах, которые существуют между мужчиной и женщиной. А для этого необходимо поговорить с подростком откровенно, по душам. Рассказать, как папа устраивал первые свидания маме, как ухаживал за ней. Но все в свое время. Нужно объяснить, что не надо торопиться в выборе своей половинки, что стоит подождать ту самую и единственную.