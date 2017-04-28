ВИДЕО: поклонники испугались за изменившегося Андрея Губина

30 апреля некогда популярный певец, исполнитель таких нетленных хитов как "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима, холода" Андрей Губин отметит 43-летие. На днях артист принял участие в съемке передачи "Ой, мамочки!" Губин рассказал, что завершил музыкальную карьеру из-за того, что у него якобы "плывет" вся левая сторона лица, на шее "какие-то полосы", губы "синеют" и вообще "все тело разваливается".

После выхода ток-шоу в эфир многочисленные поклонники Андрея всерьез обеспокоились состоянием кумира. По мнению большинства, у Губина серьезные психические проблемы, якобы он очень изменился.

"Он нездоров, это очевидно﻿", "Андрей психически болен! Больше ничем! ПОЧЕМУ никто на ЭТО не обращает внимания, а не на то, что у него там полосы какие-то на лице?!﻿", "и ничего же у него на лице нет! кроме признаков психического расстройства. страшное дело когда крыша едет", "Совсем ему плохо, жаль его.", "реально болен психически. очень не приятно смотреть", – выразили свое мнение зрители.