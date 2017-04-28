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ВИДЕО: поклонники испугались за изменившегося Андрея Губина

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Андрей Губин. | ФОТО: Фото с официального сайта певца

После того, как в эфир вышла программа с участием 42-летнего Андрея Губина, поклонники всерьез разволновались из-за своего кумира. По мнению большинства фанатов, 42-летний певец имеет большие проблемы с психикой, пишут Dni.

30 апреля некогда популярный певец, исполнитель таких нетленных хитов как "Лиза", "Мальчик-бродяга", "Зима, холода" Андрей Губин отметит 43-летие. На днях артист принял участие в съемке передачи "Ой, мамочки!" Губин рассказал, что завершил музыкальную карьеру из-за того, что у него якобы "плывет" вся левая сторона лица, на шее "какие-то полосы", губы "синеют" и вообще "все тело разваливается".

После выхода ток-шоу в эфир многочисленные поклонники Андрея всерьез обеспокоились состоянием кумира. По мнению большинства, у Губина серьезные психические проблемы, якобы он очень изменился.

"Он нездоров, это очевидно﻿", "Андрей психически болен! Больше ничем! ПОЧЕМУ никто на ЭТО не обращает внимания, а не на то, что у него там полосы какие-то на лице?!﻿", "и ничего же у него на лице нет!  кроме признаков психического расстройства. страшное дело когда крыша едет", "Совсем ему плохо, жаль его.", "реально болен психически. очень не приятно смотреть", – выразили свое мнение зрители.

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