Дочь Глюкозы спасают от тяжелой болезни за границей

Младшей дочери Глюк’oZы Вере всего шесть лет, и девочка с рождения мучится от сильнейшей аллергии – она не выносит цветения березы. Муж певицы, бизнесмен Александр Чистяков, нашел оригинальный выход из ситуации: было решено на это время отправить Веру вместе со старшей сестрой Лидой в Испанию, пишет Дни.ру.

"Вера – единственная, кто страдает от аллергии. Остальных членов семьи эта участь миновала. Приходится уезжать на время цветения, чтобы ребеночка не пичкать лекарствами. Мы стараемся пережидать этот период в другой стране, где нет берез. Я тоже достаточно чувствительна, но не настолько сильно, как она. У старшей дочери никаких аллергических реакций, к счастью, нет", – цитирует артистку "Зажигай!"

По словам врачей, аллергия на березу – совсем не редкость. Эта непереносимость наблюдается в основном у жителей мегаполисов и связана с негативным изменением иммунной системы под влиянием химических соединений, накапливающихся в смоге городских улиц.

Аллергия возникает, даже если вблизи береза не произрастает. Мельчайшие частицы пыльцы легко переносятся воздушными потоками и могут находиться в окружающем пространстве за несколько километров от березовых рощ.