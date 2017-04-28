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Видео: клип-оргия от группы «Ленинград» на песню «Ты просто космос, Стас» поставил Сеть на уши

Ходченкова в главной роли!

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ФОТО: Скриншот видео youtube.com

В Сети появился клип группы «Ленинград» на композицию «Экстаз». Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.

10-минутный клип набрал за сутки более двух миллионов просмотров, пишет Lenta.ru.

Режиссером выступила Анна Пармас.

В ролике снялись Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный», «Шпион, выйди вон!») и Антон Филипенко («28 панфиловцев», «Под электрическими облаками»).

По сюжету героиня Ходченковой обращается за помощью в автомастерскую и узнает в одном из механиков бывшего одноклассника Стаса. Между персонажами устанавливаются эротические отношения.

Смотрите десятиминутный клип!

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