Видео: клип-оргия от группы «Ленинград» на песню «Ты просто космос, Стас» поставил Сеть на уши
Ходченкова в главной роли!
28 апреля 2017 г., 13:26
В Сети появился клип группы «Ленинград» на композицию «Экстаз». Видео опубликовано на YouTube-канале коллектива.
10-минутный клип набрал за сутки более двух миллионов просмотров, пишет Lenta.ru.
Режиссером выступила Анна Пармас.
В ролике снялись Светлана Ходченкова («Викинг», «Росомаха: Бессмертный», «Шпион, выйди вон!») и Антон Филипенко («28 панфиловцев», «Под электрическими облаками»).
По сюжету героиня Ходченковой обращается за помощью в автомастерскую и узнает в одном из механиков бывшего одноклассника Стаса. Между персонажами устанавливаются эротические отношения.
Смотрите десятиминутный клип!