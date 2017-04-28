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Важно для мужчин: эксперты рассказали, как узнать, что женщина изменяет

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Измена | ФОТО: Scanpix

Эксперты заявляют, что связь на стороне чаще всего бывает у женщин, которых не удовлетворяет качество сексуальной жизни

Эксперты назвали главные признаки, по которым можно определить, что у женщины появился другой. Также были названы вероятные причины, побуждающие на такой шаг, пишет Menslife.com.

Представители науки, изучающие происхождение и эволюцию человека, организовали эксперимент, в котором приняли участие молодые женщины. Среди прекрасного пола провели опрос, целью которого было выяснить уровень удовлетворенности личной жизнью. Кроме того, участницы должны были ответить на вопросы об измене:

1. Хотели бы они изменить?

2. Был ли факт измены?

После обработки данных эксперты сделали заключение, что связь на стороне чаще всего бывает у женщин, которых не удовлетворяет качество сексуальной жизни.

Также ученые сделали акцент на том, что практически каждый здоровый мужчина в завершении полового акта получает оргазм, чего нельзя сказать о женщинах. Поэтому ученые выделили еще один тип женщин, которые склонны к изменам – это девушки, имитирующие оргазм во время секса.

Безусловно, полученные сведения не дают сто процентов гарантии разоблачения неверности. Тем не менее, мужчина должен больше внимания уделять гармонии в сексуальной жизни и получению удовольствия от секса его партнершей.

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