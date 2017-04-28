Эстонский король эпатажа Томми Кэш заявил британскому изданию о своих амбициях

«Я хочу быть Канье Уэстом», – сказал Томми порталу о своих задумках на будущее. «Канье начал с визуализации своей потрясающей, новаторской музыки. В свое время в своих идеях и нарядах он был настоящим гением. Я хочу быть превосходным во всем, что я делаю, совершенствовать свою музыку и открывать людям мир, который они раньше не видели», – говорит Томми.

Томми Кэш/ AdiLHaslaVEVO

По словам дерзкого эстонского исполнителя, помимо Канье его вдохновляли американский хип-хоп исполнитель Nas, рэпер Эминем, певица Мисси Эллиотт и рок-певец Мэрилин Мэнсон. «Но именно Канье научил меня верить в свою мечту», – объяснил Томми.

Напомним, что ранее портал Limon.ee делал интервью с Томми Кэшем, в ходе которого выяснилось, что кумир эстонской молодежи на самом деле русскоговорящий парень. Родился Томми в Эстонии, жил в столичном районе Пыхья-Таллинн.

Интервью британскому изданию целиком читайте ЗДЕСЬ! Видеоинтервью Томми с нашим порталом можно посмотреть ЗДЕСЬ!