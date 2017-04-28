Эстонский король эпатажа Томми Кэш заявил британскому изданию о своих амбициях

Рэпер Томми Кэш уже известен далеко за пределами Эстонии. На днях эпатажный исполнитель дал интервью британскому изданию i-D, в котором рассказал о своих успехах, творчестве и планах на будущее.
«Я хочу быть Канье Уэстом», – сказал Томми порталу о своих задумках на будущее. «Канье начал с визуализации своей потрясающей, новаторской музыки. В свое время в своих идеях и нарядах он был настоящим гением. Я хочу быть превосходным во всем, что я делаю, совершенствовать свою музыку и открывать людям мир, который они раньше не видели», – говорит Томми.
Томми Кэш/ AdiLHaslaVEVO
По словам дерзкого эстонского исполнителя, помимо Канье его вдохновляли американский хип-хоп исполнитель Nas, рэпер Эминем, певица Мисси Эллиотт и рок-певец Мэрилин Мэнсон. «Но именно Канье научил меня верить в свою мечту», – объяснил Томми.
Напомним, что ранее портал Limon.ee делал интервью с Томми Кэшем, в ходе которого выяснилось, что кумир эстонской молодежи на самом деле русскоговорящий парень. Родился Томми в Эстонии, жил в столичном районе Пыхья-Таллинн.
Интервью британскому изданию целиком читайте ЗДЕСЬ! Видеоинтервью Томми с нашим порталом можно посмотреть ЗДЕСЬ!