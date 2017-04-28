А ты уже посадил свое дерево?! «Народное Радио» приглашает тебя в лес вместе с ведущими!
28 апреля 2017 г., 11:36
"Народное радио" и RМК приглашают принять участие в весенней посадке леса в компании любимых ведущих!
Свежий воздух, полезная активность, приятное общение, горячий суп и отличное настроение - всё это 14 мая! Присоединяйся! Лес ждет тебя!
Для регистрации отправляй свое имя, фамилию и номер телефона на электронный адрес: les@narodnoeradio.ee и жди подтверждения!
/ Народное Радио
Напиши, почему ты хочешь поехать!
Бережно отвезут в лес и доставят обратно комфортабельные автобусы от фирмы SEBE!
Участие в мероприятии бесплатно!
До встречи в лесу!