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А ты уже посадил свое дерево?! «Народное Радио» приглашает тебя в лес вместе с ведущими!

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ФОТО: Народное Радио

"Народное радио" и RМК приглашают принять участие в весенней посадке леса в компании любимых ведущих!

Свежий воздух, полезная активность, приятное общение, горячий суп и отличное настроение - всё это 14 мая! Присоединяйся! Лес ждет тебя!

Для регистрации отправляй свое имя, фамилию и номер телефона на электронный адрес: les@narodnoeradio.ee и жди подтверждения!

/ Народное Радио

Напиши, почему ты хочешь поехать!

Бережно отвезут в лес и доставят обратно комфортабельные автобусы от фирмы SEBE!

Участие в мероприятии бесплатно!

До встречи в лесу!

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