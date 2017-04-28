Зейналова вывела на подиум особенную дочь (ВИДЕО)

Светлана и Саша приняли участие в модном дефиле. Зейналова настолько прекрасна в обтягивающем платье невесты, что глаз от нее просто не оторвать. Наряд подчеркнул прекрасную фигуру телеведущей, сделав ее похожей на статуэтку.

Вместе со Светланой к публике вышла ее дочь Саша. Девочка широко улыбалась аплодирующей толпе и не смущалась из-за повышенного внимания. Она тоже была в красивом платье, созданном для свадебных церемоний.

"Перед вами будущая супермодель Александра и ее мама. Был хаос, даже хотели уйти... но для Саши оказалось очень важным на сцену!" – рассказала в Instagram телеведущая.

И мама, и дочь получили удовольствие от дефиле. "Спасибо милой девушке-организатору, которая пошла нам на встречу и просто выпустила нас на сцену!!!! Теперь осталось победить Париж, Лондон, Нью Йорк... дело за малым! Но нам нравится)))) особенно Сане))) #мода #супермодель #подиумнасвыдержал", – отметила Зейналова