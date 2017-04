Украина в проморолике к «Евровидению-2017» показала Крым

В Facebook к предстоящему песенному конкурсу "Евровидение-2017", который пройдет в Киве, был опубликован проморолик об Украине под названием "Приезжайте на Украину праздновать разнообразие" (Come to Ukraine to celebrate diversity).

Запись появилась на страничке Ukraine сrisis mediacenter. Как сообщается в описании, 30-секундное видео представляет "самые живописные уголки Украины". При этом на видео представлен и Крым, аннексированный Россией в 2014.

В качестве основы ролика была взята песня на мотив композиции Шакиры, которую исполнила финалистка украинской версии шоу "Голос. Дети" Анастасия Багинская.