Известный голливудский актер застрелился в своей машине
28 апреля 2017 г., 11:55
35-летний американский актер Майкл Мантенуто, сыгравший Джека О'Каллахана в "Чуде" студии "Дисней", покончил с собой в понедельник в штате Вашингтон, передает Лайф со ссылкой на портал TMZ.
Он был найден местной полицией мартвым в своей машине, с огнестрельным ранением в голове. Причины самоубийства выясняются.
Майкл Мантенуто. Фото: Vida Press
Самой известной ролью Майкла стал диснеевский фильм "Чудо" 2004 года, повествующий о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идет об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде.