Известный голливудский актер застрелился в своей машине

Он был найден местной полицией мартвым в своей машине, с огнестрельным ранением в голове. Причины самоубийства выясняются.

Майкл Мантенуто. Фото: Vida Press

Самой известной ролью Майкла стал диснеевский фильм "Чудо" 2004 года, повествующий о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идет об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде.