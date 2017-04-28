Ваша версия браузера устарела. Пожалуйста, обновите браузер, чтобы все работало как следует
Куки помогают нам предоставлять услуги. Заходя на портал, вы соглашаетесь с использованием куки. БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ >
Пришли новoсть| Поддержка клиентов| Реклама| Оформить рассылку| EST| ENG|
Поддержка клиентов Реклама Оформить рассылку EST ENG
Искать
ВОЙТИ
ВЫЙТИ
ЗвездыМузыкаЕвровидениеЭксклюзивPartyЖизньCмотриСексКурьезРозыгрышМужской клуб
искать:
Более точный поиск

Известный голливудский актер застрелился в своей машине

КОММЕНТИРОВАТЬ РАСПЕЧАТАТЬ СТАТЬЮ
Свеча. Снимок иллюстративный. | ФОТО: TYRONE SIU/REUTERS

35-летний американский актер Майкл Мантенуто, сыгравший Джека О'Каллахана в "Чуде" студии "Дисней", покончил с собой в понедельник в штате Вашингтон, передает Лайф со ссылкой на портал TMZ.

Он был найден местной полицией мартвым в своей машине, с огнестрельным ранением в голове. Причины самоубийства выясняются.

Майкл Мантенуто. Фото: Vida Press

Самой известной ролью Майкла стал диснеевский фильм "Чудо" 2004 года, повествующий о подготовке и выступлении хоккейной команды США в 1980 году. Речь идет об известном матче между СССР и США на зимних Олимпийских играх в Лейк-Плэсиде.

Наверх