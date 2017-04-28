В ЗАГС из психбольницы? Диана Шурыгина выходит замуж

Интервью Дениса вызывает много вопросов, но мужчина, у которого в соцсетях десятки тысяч подписчиков, уверенно говорит о том, что скоро пойдет под венец со студенткой из Ульяновска. Мол, из психбольницы Диана сразу отправится в ЗАГС.

Девушка прославилась на всю Россию, когда пришла в студию к Андрею Малахову на шоу "Пусть говорят". Она рассказала, как ее изнасиловали на пьяной вечеринке. Рейтинги у шоу были рекордные, поэтому душещипательной истории Дианы посвятили несколько выпусков передачи. Теперь Шурыгина – желанная невеста.

Байгужин дал понять репортерам, что у других претендентов на сердце красотки просто нет шансов. По словам Дениса, церемония бракосочетания уже скоро.

"Я рассказал ей о вариантах празднования нашей свадьбы и предложил выбрать на ее вкус. Церемония в Ульяновске, Лондоне или Майами. Сам я склоняюсь к Лондону – там наша свадьба будет по-настоящему королевской, как у принцессы Дианы с наследником Британской Короны! Но только, в отличие от Чарльза, свою принцессу Диану я сделаю счастливой! Лондон – город, где много русских, глубоко порядочных людей. Думаю, нам будет приятно и комфортно отметить торжество в их компании. Но окончательный выбор, конечно, за Дианой. А, исходя из моих знаний женской логики, невеста, скорее всего, выберет свадьбу на яхте в Майами", – цитирует счастливого жениха сайт "Московский Комсомолец".