Да или беда? СМИ обсуждают постаревшую Алферову

66-летняя Ирина Алферова попала в объективы фотокамер на церемонии вручения премии «Самые стильные в России», проводившейся журналом Hello! и собравшей большое количество знаменитостей. Ирина Ивановна сама была номинирована и в итоге получила награду «Икона стиля».

В этот вечер на знаменитой артистке было элегантное длинное черное платье с кружевным обрамлением в зоне декольте, плеч и рук. Приталенный наряд подчеркивал, что звезда стройна и подтянута – завидный пример в таком возрасте.

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Лицо актрисы наводило на мысль, что она не прибегала к пластике и не делала подтяжек. У публики, уже привыкшей видеть звезд после вмешательства пластических хирургов, это вызвало неоднозначные реакции. Возникли споры: стоит ли знаменитостям стареть естественно, или все-таки лучше исправлять то, что можно исправить?

Отметим, что во время церемонии Ирину Алферову, вышедшую на сцену, встретили такими бурными овациями и возгласами восхищения, как не встречали больше ни одну красавицу.