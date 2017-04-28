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Вот это да! Анджелина Джоли снова станет матерью в седьмой раз

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Анджелина Джоли. | ФОТО: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP

Согласно сведениям, которыми располагает сайт celebrityinsider.org, Анджелина Джоли собирается запустить процедуру усыновления еще одного — уже седьмого ребенка. Причем она надеется, что приемным отцом ребенка станет ее новый таинственный бойфренд, пишет Рамблер.

Слухи о том, что Джоли хотела бы расширить состав своего семейства, ходят уже давно. Однако до прошлой осени ее планы встречали серьезное препятствие. Дело в том, что Питт был категорически против еще одного ребенка. По его мнению, это нанесло бы ущерб остальным детям — ведь каждому из них досталось бы, в итоге, еще меньше внимания родителей. Но после того, как Джоли решила развестись с Брэдом, ее больше ничто не может остановить. А с тех пор, как у нее завязался тайным роман с неким британцем, имя которого пока не сообщается, ее решение стало еще более твердым. Дело в том, что новый кавалер актрисы поддержал ее замысел.

О новом бойфренде Джоли известно пока очень мало — только то, что ему больше 40 лет, он предприниматель, обладающий значительным состоянием. А еще — он много времени и сил отдает благотворительной работе, причем его усилия направлены, в частности, на помощь населению самых бедных стран Африки. Что позволяет предположить: следующий ребенок Джоли может быть усыновлен из одной из этих стран.

Что же касается Питта, то он, как утверждают, решительно не одобряет этот план. Однако помешать Джоли Брэд никак не может. В настоящее время все его усилия направлены на то, чтобы благополучно завершить бракоразводный процесс с Анджелиной и получить, как он мечтает, совместную опеку над уже имеющимися шестью детьми.

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