Вы предпочитаете душ или ванну? Ваш каждодневный выбор влияет на ваше здоровье!

Но, к сожалению, для многих взрослых релакс в ванне – это непозволительная роскошь. В душе как-то быстрее. С другой стороны, не у всех хватает места, чтобы втиснуть в квартиру джакузи, пишет Маркетиум.

В последнее время появилось много легенд о том, что душ – самая полезная водная процедура. Но мы не согласны! На самом деле и прием ванны имеет массу плюсов. Каких? Читайте в этом материале!

1. Ванна борется со старением

По мнению дерматологов, ванна помогает снизить уровень кортизона в крови. Это – гормон стресса, который вызывает акне и преждевременное старение.

Чтобы усилить эффект ванны на кортизон, по окончанию купания нанесите на кожу молочко, крем или масло. Так она не будет пересыхать.

2. Ванна облегчает боль в мышцах

Тепло – это всегда хорошее решение при болях в мышцах. Оно помогает их расслабить.

Погружение в ванну успокоит натруженные мышцы. И не забывайте о полезных свойствах соли. В частности, в данном случае может идти речь о соли Эпсома.

3. В ванне можно так же хорошо помыться, как и в душе

Многие считают, что в ванне невозможно добиться чистоты тела. Мол, “грязная” вода не стекает, а стоит на месте.

Да, эксперты подтверждают, что душ более эффективен, чтобы отмыться от пота и, например, садовой пыли.

Но если у вас был обычный день, смело набирайте ванну. Пока вы будете отдыхать, пар очистит ваши поры.

4. Ванна может снизить уровень сахара в крови

Если врач сказал следить за уровнем сахара и держать его на низких отметках, горячая ванна – отличный вариант. Это открытие недавно сделали ученые из Британии.

Очевидно, что ванна не может заменить здоровое питание и физические упражнения, но она точно является хорошим дополнением!

5. Ванны полезны для кожи

Как известно, горячая вода – это стресс для кожи. Многие думают, что душ – меньшее из двух зол. Но это не так!

И душ, и ванна вымывают из кожи необходимые ей увлажняющие компоненты. Но разница в том, что в ванну вы можете добавить их заменители: эфирные масла, минеральные соли, бомбочки, овсянку, мед и т.д. Все перечисленное очень полезно.

Но и не забудьте после купания воспользоваться каким-либо фиксатором влаги.

6. Ванна – способ снятия стресса

Наверное, это основная причина, почему многие из нас часами лежат в горячей воде. Это помогает упорядочить мысли и насладиться временем для себя.

Согласно TubYoga, нахождение в горячей воде улучшает кровообращение, успокаивает нервы, выводит токсины и помогает выработке эндорфинов.

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7. Ванна может сжечь много калорий

Один час в горячей ванне – минус 130 калорий. Это то же самое, что и получасовая ходьба. Но опять: ванна не может заменить упражнения! Речь может идти лишь о вспомогательном эффекте.

Если вы знаете преимущества ванны, которые мы не затронули, пишите! Не забудьте поделиться этим материалом с друзьями!